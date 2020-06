Cyberpunk 2077: il corpo a corpo sarà molto differente rispetto alla prima demo

Reddit è sempre fonte di notizie varie e di qualunque genere, senza far mancare quelle sul mondo di videogiochi e questa volta è il turno di ulteriori ed interessanti dettagli su Cyberpunk 2077. Si parla di un sistema di corpo a corpo, nella versione finale, piuttosto diverso da quello visto nella prima demo gameplay del titolo targato CD Projekt Red. I dettagli arrivano da un podcast dal sito GameStar.

Uno dei principali punti su cui si sofferma il podcast è proprio quello del melee e di come, parole del podcast, “Il sistema di combattimento corpo a corpo mostrato all’ E3 non era nemmeno vicino a quello che volevano, quindi aspettiamoci alcuni grossi miglioramenti.” E qui entra in gioco anche uno sviluppatore della casa polacca.

Il designer Kyle Rowley a quanto pare ha confermato che, in un certo senso, il sistema di combattimento di The Witcher 3 sarebbe stato adattato a Cyberpunk 2077, essendo il cambio tra la prima e terza persona un ostacolo definito minore.

A quanto pare ci saranno ancora delle nuove riguardo l’ultima fatica di CD Projekt Red e noi saremo sempre pronti ad aggiornarvi. Sapevate del messaggio nascosto nel bundle ad edizione limitata di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077? Vi ricordiamo che il titolo è atteso per il 17 Settembre per console mid-gen e next-gen, PC e Google Stadia, quest’ultima però non al day-one.