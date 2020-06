Jaesun Won si ritira come direttore generale di Toronto Defiant

Jaesun Won ha annunciato via Twitter di ritirarsi come direttore generale della Toronto Defiant – con effetto immediato. Won è stato il direttore generale di Defiant da quando la Overwatch League (OWL) è iniziata nel 2018. L’annuncio segna l’ennesima partenza da Overactive Media , la società madre della Defiant, che ha lasciato 13 dipendenti in una serie di licenziamenti ad aprile di questo anno.

Di recente, il gufo ha lottato, perdendo giocatori a causa della pensione e di altri titoli di Esport. Jay “Sinatraa” Won, il giocatore più prezioso della Overwatch League del 2019 , si è ritirato dallo Shock di San Francisco per giocare al nuovo sparatutto tattico di Riot Games , VALORANT . Washington Justice ha visto il suo capitano della squadra, Corey “Corey” Nigra, seguire l’esempio l’8 maggio, quando ha annunciato che avrebbe lasciato anche OWL per VALORANT .