KitKat si unisce agli sponsor del BLAST Dota Tournament

KitKat è il primo sponsor di snack che prende il nome dall’inaugurazione del torneo Dota 2 di BLAST ; la caccia alle taglie BLAST. Il marchio di caramelle Nestlé sponsorizzerà il film in onda “Captain’s Kick Back”, che presenta squadre concorrenti che parlano della loro vita dentro e fuori gli sport.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Il torneo BLAST Bounty Hunt inizia domani, con Betway e la società periferica di gioco SteelSeries anche firmati come sponsor.

Negli Stati Uniti, KitKat (prodotto su licenza di una divisione di The Hershey Company) è stato sponsor della Overwatch League . In seguito, si è unito come partner del campionato europeo League of Legends (LEC), presentando i diritti di ogni pausa di gioco durante le partite.