G2 Arctic in partnership con Head & Shoulders

Il team spagnolo di League of Legends, G2 Arctic ha accolto con favore il marchio di shampoo Procter e Gamble Head & Shoulders come suo ultimo sponsor.

L’accordo vedrà le due parti attivarsi attraverso contenuti collaborativi con i giocatori del marchio.

Fondato nel 2019 dall’organizzazione berlinese G2 Esports, in collaborazione con Arctic Gaming, Head & Shoulders è il secondo sponsor del team, unendosi al marchio Nabisco Chips Ahoy!

Luis Garcia, CEO di G2 Arctic , ha discusso l’accordo in una versione:

Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel nostro progetto e quale modo migliore per continuare a crescere insieme rispetto a H&S. In G2 Arctic siamo ambiziosi e come tali dobbiamo andare avanti con il meglio e con accordi come questo lo stiamo raggiungendo. H&S è un marchio associato in tutto il mondo al mondo dello sport e leader nella sua categoria, quindi questo accordo riteniamo non sia solo un grande passo per noi, ma anche per l’intero settore degli Esports. Sono sicuro che grazie a H&S porteremo grandi momenti ai nostri fan.