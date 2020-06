Bloodborne Remastered per PlayStation 5 annulla il rumor di Demon’s Souls?

Bloodborne Remastred per PlayStation 5 e PC è l’ultimo rumor emerso in rete: l’indiscrezione vorrebbe il reveal del gioco in occasione della presentazione della line up next-gen in arrivo sulla console di Sony Interactive Entertainment, con lo sviluppo affidato a Bluepoint Games, team esperto nella realizzazione di edizioni rimasterizzate. Ma qualcosa non torna!

Stando a vecchi rumor apparsi su internet da diversi mesi, la remastered affidata a quelli di Bluepoint sarebbe invece Demon’s Souls, pronto a tornare a nuova vita su PlayStation 5. Ovviamente, lo studio non può essere al lavoro su due titoli in contemporanea e in uscita sulla piattaforma di gioco di Sony e a questo punto, non sappiamo a quale delle due indiscrezioni credere di più.

A nostro avviso, una versione rimasterizzata o addirittura un remake di Demon’s Souls (pubblicato al tempo su PlayStation 3) avrebbe più senso rispetto ad una remastered di Bloodborne, dato che quest’ultimo potrebbe benissimo essere giocato su PS5 tramite retrocompatibilità. Voi quale delle due remastered vorreste vedere annunciata? Diteci la vostra!