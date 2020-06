UCI Cinemas riapre! Dopo mesi si torna in sala

Finalmente dopo mesi di astinenza, tutti i cinefili possono tornare in sala. UCI Cinemas ha confermato che dal 15 giugno riapriranno quattro delle sale del circuito nazionale. Finalmente una buona notizia per tutti coloro che si aspettavano di dover rinunciare alle comodità e optare per il CineDrive. UCI Cinemas garantisce tutte le misure di sicurezza necessarie per ridurre il contagio di COVID-19, grazie alla vendita di posti limitati per ogni spettacolo, con posti vuoti garantiti tra gli spettatori, e orari di inizio degli spettacoli scaglionati per ridurre le code. Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti online e mostrarli direttamente con il telefono ai controlli presso le scale, evitando così alcun tipo di contatto. Le quattro sale che riapriranno al momento sono:

UCI Bicocca (MI)

UCI Orio (BG)

UCI Porta di Roma (Roma)

UCI Luxe Campi Bisenzio (FI)

Il circuito offre anche uno sconto sui biglietti, promuovendoli a 4,90€ con però una piccola avvertenza. Infatti il prezzo del biglietto IMAX UCI Orio e UCI Porta di Roma sarà di 5,90€ senza supplemento per l’acquisto online, mentre il prezzo del biglietto IMAX UCI LUXE Campi Bisanzio sarà di 6,90€ + 1€ di supplemento per l’acquisto online.

A causa del lockdown in quasi tutto il mondo, moltissime produzioni hanno subito ritardi oppure sono state interrotte, perciò i film in programmazione sono quelli usciti ormai parecchi mesi fa. L’importante però è ripartire, e si spera che presto arriveranno in sala anche i titoli che sarebbero dovuti uscire durante i mesi di quarantena. Non sappiamo ancora nulla degli altri circuiti, ma vi terremo aggiornati per tutte le novità, intanto potete trovare qui di seguito la programmazione proposta sul sito ufficiale UCI Cinemas.