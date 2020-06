Rainbow Six Siege: trapelano in rete gli operatori delle ultime due stagioni

Come gli appassionati del gioco già sapranno, Rainbow Six Siege ha ancora ben due operatori in attesa di entrare a far parte del roster. Questo perché siamo appena entrati nella Stagione 2 di quest’anno, e sia la 3 che la 4 introdurranno un nuovo personaggio nel gioco. Sebbene manchi ancora parecchio per l’inizio di entrambe, vari leak hanno permesso che trapelassero in rete i nomi e le caratteristiche dei nuovi soldati. Invitiamo ovviamente a trattare queste informazioni come non ufficiali, dato che Ubisoft deve ancora confermare tutto.

Secondo gli autori dei leak, la Stagione 3 porterà con sé un nuovo operatore d’attacco proveniente dall’universo di Splinter Cell, armato pesantemente e in possesso di una telecamera che può trapanare i muri. La Stagione 4, invece, introdurrà un operatore di difesa dal presunto nome di Aruni, il cui tratto caratteristico è il suo braccio prostetico che permette di sferrare colpi così pesanti da abbattere le pareti non rinforzate. Rimaniamo in attesa di una conferma per questi dettagli e, nel frattempo, vi invitiamo a dare un’occhiata anche agli ultimi due personaggi aggiunti a Rainbow Six Siege- ufficiali, questa volta.