The Last of Us Part III potrebbe diventare realtà, sostiene Druckmann

Dopo un lungo e difficile periodo di leak e ritardi, The Last of Us Part II sta finalmente per approdare sugli scaffali di tutti gli appassionati che a lungo ne hanno atteso il lancio. Ma nonostante il titolo non sia ancora uscito, già iniziano ad affiorare voci riguardo a un eventuale terzo capitolo della serie. A diffonderle è stato nientemeno che Neil Druckmann, direttore creativo dell’atteso sequel, che in un’intervista con GQ ha discusso del prossimo progetto di Naughty Dog:

Da quando ho iniziato a ultimare i preparativi (per The Last of Us Part II), ho avuto sempre meno responsabilità creative e la mia mente non ha potuto che cominciare a immaginare il prossimo step. Quindi sì, il nostro nuovo progetto potrebbe essere Part III, oppure una nuova IP.

Tenendo a mente che queste sono solamente discussioni e non contengono alcuna conferma ufficiale, è comunque strano sentir già parlare di un eventuale The Last of Us Part III quando il secondo capitolo deve ancora uscire. Ricordiamo che noi di GamesVillage abbiamo già analizzato il titolo nella nostra anteprima, in vista dell’uscita della recensione completa nei prossimi giorni.