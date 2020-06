UFC 4: svelato tramite leak?

Proprio a poche ore dall’annuncio del nuovo ritiro di Conor McGregor dall’UFC, in rete sono comparsi dei leak che svelano UFC 4, nuovo titolo dell’MMA targato EA Sports. A svelarlo è PS4 Patches, sito che traccia le patch per PlayStation 4 caricate sulla rete Sony, dove è stato aggiunto al suo elenco un qualcosa chiamato “Magnum”; l’icona di gioco rivela essere una “Versione Community Feedback” del titolo di arti marziali miste, ancora non annunciato.

Vedremo se arriveranno novità in merito durante l’EA Play Live, evento dove verranno svelati diversi titoli, che è stato posticipato al 18 giugno in seguito agli eventi legati all’omicidio di George Floyd. Noi vi terremo aggiornati.