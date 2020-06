La nostra strada: uno sguardo sull’adolescenza perduta di periferia

La narrazione fantasy e fantascientifica permette di mantenere una distanza di sicurezza tra noi e ciò che è difficile vedere. Sempre più case di produzione, cinematografiche o videoludiche, hanno deciso di ridurre questa distanza e introdurci in un conteso crudo e disarmante, in cui le nostre paure sono ampliate da un’immersività totale nel nostro e nell’altrui disagio.

Molti sono i registi che hanno cercato di mostrare ciò che non viene mai mostrato, gli angoli bui della società che nessuno vuole vedere, e se nell’ambito dei videogiochi vi abbiamo annunciato il thriller psicologico What Happened, vogliamo adesso segnalarvi l’intrigante prospettiva di Pierfrancesco Li Donni, regista e documentarista, nel suo nuovo film La nostra strada in concorso al 16° Biografilm Festival in programma dal 5 al 15 giugno.

La nostra strada sarà visibile gratuitamente venerdì 12 giugno alle ore 21:00, in streaming sulla piattaforma MyMovies.it. Basterà creare un account e prenotare un posto nella sala virtuale del festival, a quel punto il film sarà disponibile per 24 ore.