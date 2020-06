Destiny 2 Beyond Light è la nuova espansione in uscita il 22 Settembre

Bungie, con Destiny 2 Beyond Light, è la prima software house ad aprire le danze quest’anno con una conferenza stile E3. Pur non avendo un vero e proprio palco, gli sviluppatori hanno davvero dato il meglio, rilasciando contenuti su contenuti che vi riporteremo di seguito.

Ci pare doveroso però citare la bellissima iniziativa che lo studio ha voluto portare nel suo streaming: ha dedicato uno spazio di 8 minuti e 46 secondi esatti per un tributo alla morte di George Floyd, l’uomo terribilmente assassinato negli Stati Uniti, il cui nome è ora portato in alto nelle proteste a cui tutti stiamo assistendo.

Quindi, Bungie s’è fatta avanti più forte che mai la nuova stagione che parte proprio da oggi 9 Giugno denominata Stagione Degli Arrivi. Tale stagione porterà con sè nuove grandi cose ed estremamente interessanti, così come gli sviluppatori stessi hanno voluto portare il loro nuovo modo di vedere le cose per il futuro del loro titolo.

Per prima cosa, Beyond Light è la prossima major expansion in arrivo il 22 Settembre e porterà con sè un’intera nuova ambientazione la quale pare essere il “luogo di nascita” degli Exo. Si parla di luce ed oscurità, tant’è che tale oscurità sarà un nuovo e diverso tipo di potere che accompagnerà i nostri Guardiani, alla pari del tipo Arco, Solare e Vuoto. Non finisce qui, Bungie ha poi rivelato che la Stagione Degli Arrivi sarà un vero e proprio nuovo inizio per la serie, delineando con tanto di nomi le prossime espansioni, con The Witch Queen in arrivo nel 2021 e Lightfall come terza grande espansione. Tutto ciò porterà nuove ambientazioni, storie, dungeon, raid ed altro ancora.

La decisione di Bungie è stata piuttosto chiara e quasi alla lettera vuol dire questo: “vogliamo portare avanti Destiny 2 per ancora parecchio tempo, senza aggiungere un ulteriore numero alla confezione“. Cosa però significherà tutto questo, a lungo andare? Beh, i ragazzi della software house americana sono stati chiari sin da subito mentre avevamo appena dato uno sguardo al passato con un trailer. Hanno spiegato che ormai, aggiungere tutto quanto quello pianificato su Destiny 2 equivarrebbe ad appesantire enormemente il titolo stesso, andando ad influenzare negativamente tutto quello che già c’era prima. Per evitare problemi, faranno una “semplice” cosa: man mano che verranno rilasciati nuovi contenuti, toglieranno ciò che meno viene visto e sfruttato dai giocatori, per farla breve e verranno “sistemate” in quello che si chiamerà Destiny Content Vault. Sicuramente ciò verrà fatto con un certo criterio, visto anche ciò che lo studio ha passato ai tempi del lancio di Destiny 2, nel 2014. Aspetteremo quindi di vedere come agiranno.

Altra chicca arrivata sempre durante lo streaming, gli sviluppatori abiliteranno in un certo futuro, la possibilità di effettuare un upgrade sulle console di nuova generazione in modo completamente gratuito. Ottimo, no? Ma non finisce qui, gli stessi hanno in mente di portare sull’opera, data anche la natura MMO della stessa, il “generational cross-play“, ovvero poter giocare su tutte le console, old e next-gen in un unico grande ambiente, così da unire tutti i giocatori.

Lo studio ha inoltre affermato di star rivedendo i feedback dei giocatori, puntando a modificare molti sistemi, dai più grandi fino al Transmog, ad esempio. In fase di chiusura, oltre ad annunciare che la nuova stagione, Stagione Degli Arrivi, fosse appena stata rilasciata per tutti, hanno dichiarato che un nuovo dungeon, Prophecy, è appena disponibile gratuitamente per tutti i giocatori e che, accedendovi, avranno tutti la possibilità di avere la nuova armatura “Daito Foundry”. Qui potete trovare tutte le info sulla nuova stagione e sui trailer rilasciati. Finisce, quindi, quello che è stato un evento in pienissimo stile E3, con gli sviluppatori che rilasceranno interviste ed altre informazioni nei prossimi giorni che, ovviamente, vi riporteremo qui su GamesVillage.