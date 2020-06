Secretlab nuovo partner per la LEC

Il produttore di sedie da gioco di Singapore, Secretlab ha firmato come partner per il campionato europeo di League of Legends (LEC). Come parte dell’accordo, Secretlab produrrà la prima sedia con marchio LEC disponibile in commercio, fornendo al contempo posti a sedere per le competizioni LEC ed European Masters.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Secretlab è già firmato come partner per Riot Games eventi Esports globali, ed è stato il partner sedia per il North American League of Legends Championship Series (LCS) l’anno scorso. Ha anche accordi di partnership con il team LEC G2 Esports e i concorrenti LCS Team Liquid e Cloud9 .

Questo segna il terzo partner di sedia per la LEC dal suo rebranding nel 2019, dopo DXRacer e AKRacing . La lega riprende questo venerdì nel suo studio di Berlino, con le squadre che giocano ancora in remoto dalle loro case e quartier generali.