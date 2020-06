Resident Evil 8: rumor parlano di tre personaggi giocabili

Siamo di nuovo qui con Resident Evil 8, titolo che ultimamente sta facendo molto parlare di sè grazie (o a causa) di vari leak che forniscono informazioni di ogni tipo. Questa volta è il turno di qualche dettaglio sui personaggi cui giocatori ne vestiranno i panni. La fonte è Dusk Golem, che ha già riportato non pochi leak, come potete leggere qui. Sempre tramite Twitter, Dusk Golem ha dichiarato che il nuovo titolo che Capcom starebbe sviluppando, porterà con sè ben tre personaggi giocabili, simile forse a RE6.

Ethan, personaggio già menzionato in altri leak, è ancora in lista per essere il personaggio principale, il protagonista. Con lui si dovrebbe giocare intorno al 50/60% del gioco. Il 30% con il secondo ed un 10% con il terzo ed ultimo personaggio. Da quanto riferisce Dusk Golem, i tre personaggi saranno comunque giocati in maniere differenti, intendendo forse che ogni personaggio non si troverà in una situazione simile a quella degli altri. Inoltre, si vocifera di un possibile Chris Redfield molto incisivo sulla storia principale.

Come sempre, tutto ciò è da prendere con estrema cautela, data la non ufficialità. Abbiamo però da dire che Dusk Golem è già stato un “leaker” piuttosto affidabile, chissà se ci “vedrà giusto” anche stavolta. In ogni caso non vi lasceremo senza informazioni, ricordandovi che per un possibile reveal aspetteremo insieme il reveal di PS5 giovedì 11 Giugno alle ore 22.00, dove pare presenzierà anche la saga a tema zombie di Capcom.

(2/2) now that the final game of RE8 retains the three playable protagonist aspect. From how I heard it, you play about 50-60% of the game as Ethan, 30-40% as the secondary protagonist, and about 10% of the game as the third one. For those curious. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2020