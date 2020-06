Obi-Wan Kenobi: la serie Tv è acora in fase di sviluppo

La serie di Disney + su Obi-Wan Kenobi è ancora in fase di sviluppo, come ha confermato la regista Deborah Chow nel fine settimana. Una buona notizia per i fan di Star Wars che non vedono l’ora di vedere Ewan McGregor fare il suo ritorno nei panni del famoso Jedi. Il lavoro continua e, con un po’ di fortuna, si inizierà a girare l’anno prossimo.

L’ATX Television Festival ha organizzato un’edizione virtuale dell’evento annuale durante il fine settimana. Deborah Chow è apparso su un pannello per The Mandalorian, la cui seconda stagione arriverà questo autunno, e quando si è parlato della serie tv su Obi-Wan Kenobi, la Chow ha confermato che stanno ancora lavorando per sistemare tutto il necessario dietro le quinte.

“Dobbiamo fare ancora qualcosa in più, ma siamo in fase di sviluppo”.

Originariamente, Hossein Amini era stato scelto per scrivere la serie, ma ad aprile è stato rivelato che Joby Harold (Army of the Dead, King Arthur: Legend of the Sword) aveva assunto il ruolo di sceneggiatore. Si prevede che Deborah Chow dirigerà ogni episodio della serie dopo aver precedentemente diretto più episodi della stagione 1 di The Mandalorian. Finora, Ewan McGregor è l’unico membro del cast confermato.

Grazie al successo di The Mandalorian sono in arrivo altri live-action di Star Wars, in attesa dell’uscita nel misterioso prossimo film, previsto per il 2022 . È in preparazione anche una serie prequel di Rogue One incentrata su Cassian Andor. Vi terremo sicuramente aggiornati man mano che verranno resi disponibili ulteriori dettagli.