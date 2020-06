MAD Lions si prepara alla partnership con Kappa

Il marchio spagnolo MAD Lions , di proprietà e gestito da OverActive Media , ha stretto una partnership con il marchio italiano di abbigliamento sportivo Kappa .

L’accordo vedrà le squadre di MAD Lions in LEC e Superliga Orange di League of Legends, così come Counter-Strike: Global Offensive’s Flashpoint, indossare abbigliamento Kappa.

Kappa creerà merchandising lifestyle e streetwear per i giocatori e i fan di MAD Lions, oltre a sviluppare “accessori generali”. Il marchio di abbigliamento sportivo assumerà il controllo di tutti i processi di e-commerce di MAD Lions, dall’inventario al servizio clienti.

Chris Overholt, CEO di OverActive Media , ha discusso della partnership in una versione:

Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a Kappa nella famiglia OverActive e siamo orgogliosi che, date le straordinarie radici dell’azienda in Europa, si adatta perfettamente alle nostre tre MAD Franchising Lions. Questo segna una nuova era per il nostro marchio MAD Lions mentre entriamo nel mondo dello stile di vita e della merce con un partner premier accanto al nostro marchio.

Questa non è la prima incursione di Kappa negli Esport in alcun modo. Dopo aver collaborato con l’organizzazione britannica Vexed Gaming alla fine dell’anno scorso, da allora ha stretto accordi con l’organizzazione cinese Royal Never Give Up e l’organizzazione britannica Diabolus .

Philippe Sachet, CEO di Kappa Sport Iberia , ha aggiunto: