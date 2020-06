The Last Of Us Part II: primo podcast ufficiale disponibile

A poche settimane dal lancio, The Last Of Us Part II continua ad alzare l’asticella dell’hype. Con il rilascio del titolo, Sony ha voluto portare in auge lo sviluppo di quest’ultimo con una serie di podcast che potremmo definire “Dev Diary” ed il primo episodio è adesso disponibile.

L’episodio è disponibile su varie piattaforme, come potete veder qui, al quale hanno contribuito anche Troy Baker e Ashley Johnson. In questo primo podcast, il gruppo rilfette sul memorabile inizio di The Last Of Us e di come il gioco abbia continuato a far parlare di sè anche molto dopo la sua uscita.

Nei prossimi episodi sono attesi molti altri ospiti, tra cui il compositore della bellissima colonna sonora Gustavo Santaolalla, alcune delle voci del gioco come Laura Bailey, Shannon Woodward e Ian Alexander per parlare sia del primo capitolo che di quello ormai prossimo all’uscita. Vi ricordiamo che The Last Of US Part II è atteso per il 19 Giugno. Avete sentito di un possibile TLOU 3?