Nemesis Distress: l’horror multiplayer in prima persona

Gli sviluppatori Ovid Works e Awaken Realms Digital hanno annunciato Nemesis Distress, un adattamento horror multiplayer in prima persona del gioco da tavolo Nemesis. È in sviluppo per PC con un rilascio previsto tramite Steam, ma la data di uscita è ancora da confermare. I giocatori dovranno sfidarsi attraverso scenari di 40 minuti per cercare di raggiungere il loro obiettivo segreto e sopravvivere.

“Nemesis Distress ti porterà su una nave persa nello spazio, con gli intrusi che devastano i corridoi, si evolvono e lacerano tutto ciò che si frappone sulla loro strada. Salverai la nave? O prendere un percorso più semplice per salire a bordo delle capsule di salvataggio? Ogni gioco di Nemesis creerà la propria esperienza horror di fantascienza. Nemesis Distress è un gioco incentrato sul multiplayer, nonché sparatutto con elementi survival. I giocatori sceglieranno una delle classi di personaggi asimmetrici, tutte con azioni speciali, che entrano in gioco in situazioni specifiche. Selezioneranno anche l’obiettivo segreto che devono raggiungere per vincere la partita: gli obiettivi vengono estratti casualmente dal pool contenente sfide entusiasmanti come distruggere il Nido, dirigere la nave su Marte in modo sicuro o persino assicurare che altri giocatori muoiano. A volte non ci sarà nessun traditore, ma non sai mai di chi fidarti! Mentre l’impianto all’interno dei nostri personaggi blocca qualsiasi interazione negativa diretta (come sparare ad altri membri dell’equipaggio), ci sono molti modi indiretti per rendere più difficile la vita di altri giocatori. Dare fuoco alle stanze, diffondere informazioni false, chiudere le porte proprio di fronte alle loro facce sono solo alcune di esse. Inoltre, ci sarà una costante minaccia di evoluzione degli intrusi che lentamente prendono il sopravvento sulla nave. Anche se è possibile ucciderli, non è un compito facile e non ne trarrai alcun beneficio … a parte sopravvivere all’incontro”.