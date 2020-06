The Last Of Us Part II potrebbe durare tra le 25 e le 30 ore

Da quanto riportato dai colleghi di GO, The Last Of Us Part II, la cui uscita è ormai prossima, potrebbe durare dalle 25 alle 30 ore di gioco. L’articolo usa le parole “Il doppio album di Naughty Dog” per descrivere il secondo capitolo, riferendosi alla mole di contenuti all’interno del sequel. Questo equivarrebbe, se portassimo tali parole sulla durata del gioco finale, al doppio del primo capitolo.

In passato, il co-writer Halley Gross, ha dichiarato che l’ultima fatica targata Naughty Dog sia più grande del 50% circa rispetto al titolo precendente. Se prendessimo invece le parole, probabilmente affidabili, dello sviluppatore direttamente dalla software house, allora il titolo durerebbe tra le 20 e le 22 ore di gioco complessive. Non ci dispiacerebbe però vedere, secondo le parole sopra riportate, che il titolo duri minimo 30 ore, no? Lo vedremo solo quando The Last Of Us Part II verrà ufficialmente rilasciato, ovvero il 19 Giugno. Tenete gli occhi aperti sulle nostre pagine per maggiori informazioni.