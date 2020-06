The Batman Trilogy potrebbe avere un nuovo Joker

Sembra che i fan della DC Comics potrebbero conoscere l’ennesimo nuovo Joker in un futuro non troppo lontano. Infatti una nuova voce suggerisce che The Batman Trilogy, pianificata da Matt Reeves potrebbe avere una versione diversa del Clown Prince of Crime per abbinarlo meglio all’eroe con il mantello interpretato da Robert Pattinson.

Per ora, dobbiamo ricordarlo, si tratta solamente di una voce e dovrebbe essere considerata tale fino a quando non verrà fornita un’ulteriore conferma. Non sono stati forniti dettagli ma sembra che Joker possa fare una breve apparizione in The Batman, creando aspettativa per il personaggio nel secondo e terzo film. Sembra inoltre che il casting per il ruolo non sia ancora iniziato.

Se ciò si rivelasse vero, rappresenterebbe la terza nuova versione dell’iconico criminale DC sul grande schermo in meno di un decennio. Jared Leto ha avuto il compito non invidiabile di seguire Joker di Heath Ledger in Suicide Squad del 2016. La versione di Leto è stata accolta con una risposta mista e non gli è stato concesso molto tempo sullo schermo. Più di recente, Joaquin Phoenix ha recitato nel ruolo del Joker nel film omonimo di Tedd Philips, uscito l’anno scorso, per il quale Phoenix ha anche vinto un Oscar. Cameron Monaghan ha anche interpretato una versione del cattivo su Fox’s Gotham.

The Batman sarà caratterizzato da più cattivi, tra cui Penguin, Carmine Falcone, Catwoman e Riddler. Recentemente si è sparsa la voce che Bane, apparso per l’ultima volta in The Dark Knight Rises, potrebbe essere coinvolto anche nel sequel. La produzione sta cercando di riprendersi presto dopo il lockdown entrato in vigore a metà marzo, anche perché il film dovrebbe uscire nelle sale il 1 ° ottobre 2021. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.