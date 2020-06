Rainbow Six Siege: annunciato un nuovo free weekend

Siete interessati a giocare a Rainbow Six Siege ma non avete mai avuto modo di provarlo? Non preoccupatevi, poiché Ubisoft ha recentemente annunciato un nuovo weekend gratuito dello shooter dell’azienda francese, attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Scendendo nei particolari, l’opera sarà accessibile gratuitamente a tutti dalla giornata dell’11 giugno fino al 15 dello stesso mese. In quella data, i giocatori potranno accedere a tutte le modalità proposte in Rainbow Six Siege, oltre la possibilità di provare alcuni operatori e mappe della produzione. Insomma, se non possedete ancora il gioco questa è un’ottima opportunità per dargli un’occasione.