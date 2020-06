God of War 2 sarà presente durante la presentazione di PlayStation 5?

God of War 2 è sicuramente in sviluppo presso Sony Santa Monica Studio, ma il suo annuncio dovrebbe essere previsto tra uno o due anni… o forse no? Jeet Shroff, il director del gameplay del primo capitolo della serie potrebbe aver annunciato la presenza dello studio durante il reveal della line up di PlayStation 5.

Shroff ha infatti condiviso su Twitter l’annuncio della nuova data della presentazione, invitando tutti a seguire l’evento e “scoprire i dettagli su cosa ci riserva il futuro”. Non sappiamo se questa frase sia legata a ciò che verrà mostrato durante la presentazione, oppure se di quel futuro ne farà già parte anche Santa Monica Studio, annunciando a sorpresa il sequel del titolo che due anni fa conquisto il premio come Game of the Year 2018. Domani scopriremo tutto!