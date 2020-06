Xbox Series X: nessuno show verrà cancellato, parola di Microsoft

Xbox Series X non sarà orfano degli eventi pianificati da Microsoft, come suggerito da un recente rumor. A confermare ciò è stato niente poco di meno che Aaron Greenberg (capo della divisione marketing di Microsoft), che tramite Twitter confermato il programma della società di Redmond, dandoci appuntamento alla prossima presentazione.

Stando al tweet, il prossimo evento in programma è fissato per il mese di luglio, secondo i piani pre-stabiliti in precedenza. Inoltre, le parole di Greenberg confermano anche che si tratterà di un altro evento digitale e che il team sta lavorando duramente per metterlo in scena. Ci aspettiamo notizie sull’hardware, un possibile reveal di Xbox Series S e anche titolo first party di prossimi generazione.

We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) June 8, 2020