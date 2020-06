Resident Evil 8: ecco tutti i rumor emersi in questi giorni

Resident Evil 8 sta ricevendo nuove indiscrezioni legate al suo reveal che potrebbe avvenire durante la presentazione di PlayStation 5 giovedì 11 giugno ore 22:00), ma sono giunte anche indiscrezioni sulla possibile ambientazione, sui personaggi e sui nemici presenti nel prossimo capitolo della saga, che dovrebbe proporre nuovamente la prima persona.

Abbiamo deciso di raccogliere i tanti rumor emersi in un elenco, in modo tale da fornirveli tutti senza farvene perdere uno:

Tutte queste indiscrezioni vanno comunque prese con le pinze, dato che al momento non trovano alcuna conferma ufficiale. Al momento non possiamo stabilire se questi rumor tendono alla veridicità, oppure siano solo frutto di pura fantasia. Lo scopriremo domani?

I've answered this multiple times, but I still get asked about it daily so just tweeting this to forward an answer henceforth:

Resident Evil 8 is first-person, it plays similarly to RE7 but with enhancements.

It's a cross-gen game, you can play it on current & next-gen consoles.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2020