The Last of Us Part II: Druckmann si scusa con Lotte Kestner

The Last of Us Part II ha ricevuto qualche giorno addietro il suo nuovo spot commerciale ufficiale: il filmato propone in sottofondo una versione riarrangiata della canzone True Faith, realizzata dalla musicista Lotte Kestner. Quest’ultima ha fatto notare come Naughty Dog non abbia citato l’artista per la composizione del brano, ma giorni dopo sono arrivate le scuse da parte del team di sviluppo.

È stato lo stesso Neil Druckmann tramite il suo profilo Twitter a scusarsi con l’artista per non averle dato il giusto credito, specificando che quella versione della canzone è ispirata a quella della Kestner, aggiungendo che si è trattato di una svista da parte dello studio nel non aver citato l’artista.

Vi ricordiamo che The Last of Us Part II verrà pubblicato su PlayStation 4 il 19 giugno, mentre la nostra recensione sarà online il 12 giugno alle ore 12:01.