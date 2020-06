Battlefield VI avrà un’ambientazione moderna

Gli ultimi due titoli di Battlefield avevano avuto delle ambientazioni storiche, con Battlefield I e V che mettevano i giocatori sui fronti rispettivamente della Prima e Seconda Guerra Mondiale, ma sembra che il prossimo gioco della serie, ovvero Battlefield VI, potrebbe tornare ad un ambiente più moderno, sul quale la serie era rimasta bloccata per alcuni anni.

Su Twitter, Tom Henderson – che in precedenza aveva divulgato informazioni accurate sui giochi di Battlefield e Call Of Duty – avrebbe recentemente rivelato che il nuovo capitolo della serie avrà luogo in un contesto più moderno.

Ad ogni modo, ci vorrà un po’ prima che EA riveli se questi rumors siano accurati o meno. Di recente è stato comunque confermato che lo sviluppo del gioco stava procedendo molto bene, ma hanno anche affermato che non uscirà fino alla fine del 2021 (quando, ovviamente, uscirà anche per le console di nuova generazione).

Elaboration – I was simply referring to the setting and direction of the next Battlefield game, not a remaster. https://t.co/uKNOAKXBZ0

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 31, 2020