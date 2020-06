Animal Crossing New Horizons: nuovo record digitale

Dire che Animal Crossing New Horizons è stato un enorme successo per Nintendo sarebbe un eufemismo piuttosto grande, a questo punto. Oltre a ricevere recensioni entusiastiche al lancio, il gioco ha anche venduto in modo consistente, e con oltre 13,4 milioni di unità vendute all’inizio di maggio, aveva già superato le aspettative di vendita a vita che Nintendo aveva previsto per questo.

Le vendite digitali hanno contribuito in modo significativo a questo successo (grazie ai blocchi imposti dalle nazioni di tutto il mondo a causa della pandemia), e sembra che il titolo sia riuscito a raggiungere un nuovo traguardo anche in quella zona. Come riportato da Famitsu, l’esclusiva Nintendo Switch ha venduto oltre 10 milioni di unità digitali in tutto il mondo dal lancio.

Dato il continuo successo del gioco e i rapporti che abbiamo superato negli ultimi due mesi delle sue forti vendite digitali, non è una sorpresa.

Animal Crossing New Horizons è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Puoi leggere la nostra recensione del gioco qui.