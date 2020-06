BlazBlue Cross Tag Battle: superate le 450’000 vendite digitali

Il fiammeggiante picchiaduro 2D di Arc System Works, ovvero BlazBlue Cross Tag Battle (di cui potete ancora leggere la nostra recensione qui) ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. Secondo lo sviluppatore, le sue spedizioni in tutto il mondo e le vendite digitali hanno superato quota 450.000 dal lancio iniziale.

Anche se il secondo anniversario del gioco è stato il mese scorso, Arc System Works ha annunciato una speciale sorpresa di anniversario per il Giappone. Il gioco base insieme al suo DLC sarà scontato dal 10 al 23 giugno su Playstation 4 e dall’11 al 24 giugno su Nintendo Switch. Ci aspettiamo sconti simili per il Nord America e l’Europa (forse in coincidenza con l’imminente vendita estiva di Steam per PC).

BlazBlue Cross Tag Battle presenta combattenti di BlazBlue, Under Night In-Birth, Persona 4 e RWBY. Un risultato davvero straordinario per un titolo più che esplosivo.