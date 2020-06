Grisaia Phantom Trigger Vol.3 in arrivo su Switch

Mentre Grisaia Phantom Trigger Vol. 1 e 2 usciranno per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop il 25 Giugno, pare che Prototype stia lavorando anche su una versione per Switch di Grisaia Phantom Trigger Vol. 3, che uscirà digitalmente “in piena estate”, come annunciato dalla stessa società.

Come i precedenti capitolo, anche questa versione supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese e cinese semplificato. Ecco una piccola overview del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Grisaia Phantom Trigger è un romanzo visivo. Più specificamente, è un romanzo cinetico, senza percorsi di ramificazione. Il ritorno di Akio Watanabe e la scrittrice Ryuta Fujisaki ti offrono l’ultima puntata dell’acclamata serie Grisaia: Phantom Trigger.

Storia

Mentre Rena e Maki si riprendono dalle loro ferite, gli altri membri della SORD vanno in aereo oltreoceano per una gita scolastica. A pochi istanti dal loro arrivo, tuttavia, la banda Mihama viene trascinata in una caccia all’uomo per un disertore SORD, assistito dagli studenti Sylvia e Velvet, della Scuola Internazionale di St. Aile. Tohka è la star dello spettacolo questa volta, ma sta lottando con i suoi problemi? Vecchi ricordi dei suoi genitori e una promessa per un’amica che non era in grado di mantenere …

“Hai ragione. C’è un motivo per cui dobbiamo tornare indietro … anche se ciò significa strisciare a casa su mani e ginocchia “.

“Un giorno ci vediamo di nuovo … se siamo ancora vivi.”

E presentando Sengoku Ayame, il fratello di Sengoku Ichiru e un addetto alla gestione di St. Aile:

“Se prenderla in vivo è troppo una sfida, liberati di lei, non me ne frega niente. Voglio vedere ripulito questo casino. “

Quali risposte troverà Tohka? Lei ha la verità ai suoi occhi …