Phil Spencer: il futuro dell’Xbox va oltre le console

Il mondo sta cambiando e l’ambito del gaming non fa davvero eccezione. Tra l’ascesa di nuovi generi e servizi, ciò che tradizionalmente conosciamo come industria dei videogiochi è in uno stato di evoluzione. Tra i tre possessori di piattaforme, Microsoft probabilmente è cambiato di più in quest’ultima generazione. Dal lancio del servizio Game Pass, all’apertura del loro ecosistema al PC e, in rari casi, al concorrente Nintendo’s Switch, la società si trova in una situazione molto diversa rispetto a quando è stata lanciata l’Xbox One nel 2013 e, secondo l’attuale capo di Xbox, continuerà a cambiare.

In una lunga intervista con Wired, Phil Spencer ha parlato del futuro di Xbox. Ha spiegato che il futuro del marchio va oltre le console, e che sempre più si sta concentrando sui servizi oltre a focalizzare l’attenzione su dispositivi che possano adattarsi al moderno stile di vita. Spencer ha confrontato il gaming con Netflix, presentando una visione dell’industria che possa prendere una strada simile.

“Tu ed io potremmo guardare Netflix. Non so dove tu lo guardi, dove lo guardo io, ma possiamo avere conversazioni sugli spettacoli che guardiamo. Voglio che i giochi si evolvano allo stesso livello.”

Chiaramente, Phil Spencer sta mostrando una filosofia più aperta rispetto ai predecessori, ma non sta necessariamente dicendo che Microsoft si trasformerà in uno sviluppatore di terze parti, affermando che Xbox Series X non sarà l’ultima console che realizzeranno.

“Penso ci sarà, per molto tempo, un mondo in cui le persone avranno voglia di giocare sul televisore, e noi ci impegniamo a farlo, offrendo grandi esperienze su console. Non credo che l’Xbox Series X sarà la nostra ultima console. Penso che faremo più console per rendere fantastica l’esperienza di gioco sul televisore.”

Sono affermazioni del genere che rendono più chiare le precedenti dichiarazioni di Spencer, sul fatto che le persone non si dovranno stressare per possibilità di permettersi o meno la nuova Xbox. Il lancio dell’Xbox Series X è programmato durante le festività natalizie, ma potete già pre-ordinarla sul sito ufficiale.