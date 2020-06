Monster Crown: ecco quando uscirà su Steam

Il publisher Soedesco ha annunciato la data d’uscita di Monster Crown, gdr in sviluppo da parte di Studio Aurum. Il gdr arriverà su Steam il 31 luglio in accesso anticipato. Qui il comunicato ufficiale:

“Monster Crown, un tetro gioco di ammaestramento di mostri, è in arrivo su Steam in accesso anticipato il 31 luglio 2020. Oggi SOEDESCO, per rendere la novità più stuzzicante, ha rilasciato un nuovo trailer di gioco. Inoltre, sarà possibile provare il gioco dal 16 al 22 giugno durante il Festival dei giochi di Steam. Da quando Studio Aurum ha iniziato a lavorare allo sviluppo di Monster Crown nel 2016, il gioco ha suscitato e riscosso l’interesse di molti. La casa di sviluppo canadese ha avuto fin dall’inizio un dialogo molto attivo e diretto con la community che, attraverso Discord e Kickstarter, è andata aumentando sempre più. Nel video viene mostrato un nuovo scorcio del tetro mondo aperto in cui è ambientato questo gioco, basato sull’ammaestramento di mostri e sulla creazione di incroci.”

Queste le caratteristiche del gioco:

L’oscura storia dell’Isola dei Re

Venti anni addietro, l’Isola dei Re era governata dai sadici e mostruosi Re Filosofi, dispotici sovrani che si servivano della magia nera per soggiogare i sudditi ed esercitare la propria tirannia. Un giorno, un gruppo di giovani decise di ribellarsi, spodestando i malvagi monarchi e riportando la pace sull’isola. Ora, però, una misteriosa e pericolosa ragazza sta cercando di impossessarsi del potere dei Re Filosofi. È quindi compito del giocatore viaggiare attraverso l’Isola dei Re insieme ai suoi mostruosi compagni per porre fine una volta per tutte al sinistro e perfido complotto.

Informazioni su Monster Crown

Scopri il lugubre e crudele passato dell’Isola dei Re e scrivi una nuova pagina della sua storia con la tua squadra di mostri. Con un passato di spietati dittatori e di eroici salvatori, la pace sull’isola è di nuovo minacciata, questa volta per mano di una perfida ragazza assetata di potere. Solo tu e i mostri con cui stringerai un patto potrete impedire che l’isola finisca di nuovo nell’opprimente stretta della tirannia. Le decisioni che prenderai determineranno chi sei. Sceglierai di diventare il salvatore dell’isola o ti ergerai a messia dell’oscurità?