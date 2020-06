The Last of Us Part II: ecco il trailer di lancio

Oramai manca veramente poco. L’attesa per The Last of Us Part II sta per terminare, in quanto il nuovo titolo firmato Naughty Dog arriverà fra poco più di una settimana, il 19 giugno su PS4. Sui canali social di PlayStation è stato appena pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Tra musica e immagini, il filmato mostra, in appena 20 secondi, l’intensità che aspetterà i giocatori durante questa nuova avventura. Lasciandovi al trailer, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima, in attesa della recensione che uscirà il 12 giugno. Una notizia di oggi parlava invece delle scuse da parte di Neil Druckmann verso Lotte Kestner per non averla citata pubblicamente per l’utilizzo della sua versione di True Faith dei New Order.