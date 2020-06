Spider-Man un Nuovo Universo 2: ha inizio la produzione

Lunedì, l’animatore principale di Spider-Man un Nuovo Universo 2, Nick Kondo, ha confermato che la produzione è ufficialmente iniziata. Sono passati più di sei mesi da quando il sequel del titolo Sony Pictures, vincitore dell’Oscar, è stato annunciato con data di uscita nell’aprile 2022. Joaquim Dos Santos (Avatar: The Last Airbender) è stato chiamato per dirigere il sequel e David Callaham (The Expendables) scriverà la sceneggiatura. La data di uscita del nuovo film potrebbe essere stata modificata al 7 ottobre 2022, ma sembra che per il resto rimarrà nei tempi previsti. Nick Kondo ha annunciato su Twitter che la produzione del sequel animato è iniziata lunedì 8 giugno.

Phil Lord, il produttore del sequel insieme a Christopher Miller, ha implicitamente confermato l’inizio della produzione retwittando l’annuncio di Kondo e sottotitolando il suo tweet con un “Welcome home“. Il thread dei commenti sul tweet di Lord rivela anche che il produttore di Spider-Man un Nuovo Universo 2 ha condiviso elenchi di lavoro per posizioni aperte in Sony, dopo che un commentatore ha chiesto se c’erano ruoli disponibili. Una ricerca delle offerte di lavoro di Sony rivela che ci sono molti annunci collegati a Into the Spider-Verse 2, tra cui Animator, FX Artist e Layout Artist. Spider-Man un Nuovo Universo 2 uscirà il 7 ottobre 2022. Se ancora non avete visto il primo capitolo potete leggere qui la nostra recensione.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020