Burnout Paradise Remastered: ecco il nuovo gameplay della versione Nintendo Switch

Nel corso delle ultime ore, è stato pubblicato in rete un nuovo video dedicato a Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch, già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’opera arriverà sulla console ibrida di casa Nintendo il 19 giugno, offrendo ai fan il miglior parco giochi di guida per giocare a casa e ovunque si trovino. In previsione del suo prossimo lancio, EA ha rilasciato un nuovissimo trailer, dando ai piloti l’opportunità di dare una rapida occhiata alla grafica a 60 FPS, a tutto gas.

Burnout Paradise Remastered è l’esperienza definitiva di Burnout Paradise, che include il gioco originale completo e otto pacchetti DLC ad alto numero di ottani tra cui il pacchetto Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes e Big Surf Island. I videogiocatori possono sfondare il traffico e governare le strade nel multiplayer online ad alto tasso di adrenalina con un massimo di altri otto giocatori o passarsi il controller (o la console!) in partite locali. Ottimizzato per Nintendo Switch con una vasta gamma di miglioramenti tecnologici, i giocatori correranno e si scateneranno nel mondo aperto in 60 fps, insieme a trame ad alta risoluzione e controlli mappa pinch-and-pull.