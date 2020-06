HBO Max toglie Via col Vento dallo streaming per contenuti razzisti

Hollywood e il panorama mediatico più ampio si sono ritrovati a riconsiderare la programmazione televisiva che stanno trasmettendo, a causa quasi esclusivamente delle proteste di massa in corso contro la brutalità della polizia e il razzismo negli Stati Uniti. Warnermedia ha apportato silenziose modifiche alla sua nuova piattaforma HBO Max, rimuovendo quello che alcuni potrebbero considerare uno dei fiori all’occhiello del loro catalogo, il film del 1939 a tema guerra civile, Via col Vento.

Secondo The Hollywood Reporter, il film premio Oscar è stato rimosso dal servizio di streaming HBO Max senza alcuna comunicazione ufficiale fornita dal servizio, malgrado già prima del lancio di HBO Max, il film era nella lista dei film che sarebbero stati inclusi nello streaming.

Via col Vento è stato a lungo criticato per la sua rappresentazione delle persone di colore e per la sua revisione glamour degli americani del sud durante la guerra civile. Proprio ieri un editoriale è stato pubblicato sul Los Angeles Times dal regista John Ridley, chiedendo che il film fosse rimosso dalla HBO Max per il momento e ripristinato in un secondo momento. Un rappresentante della HBO Max scrive: