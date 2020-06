Playstation 5: rumor sul prezzo tramite Amazon UK

Oggi, Amazon UK ha fatto trapelare il possibile prezzo di Playstation 5. Avvertiamo subito che la pagina non può essere trovata in alcun modo, ma un utente ha fatto in modo di acquisire uno screenshot, portato poi su Twitter dall’utente Wario64, che è possibile vedere in calce alla notizia. Lo screen in questione, rivela come la nuova ammiraglia di Sony abbia un prezzo di £599,99 e, per di più, indica una versione della console da 2TB.

Prima che andiate in escandescenza, tenete ben a mente che questo è il prezzo del placeholder, ciò vuol dire che tale prezzo può esser soggetto a cambi che, in questi casi, risultano essere piuttosto frequenti. Non abbiamo quindi certezze e vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in mancanza di fonti ufficiali ma, una certezza c’è ed è il reveal di Playstation 5 alle ore 22.00 italiane di domani 11 Giugno. Ovviamente seguiremo l’evento per poi riportarvi tutte le notizie del caso. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.