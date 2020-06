Red Dead Online: ricompense triple nelle gare a cavallo

Red Dead Online continua a mantenere attiva la player base con un altro giro di ricompense.

La gara a cavallo è la modalità in cui ottenere ricompense triple di RDO$, Oro e PE. Tutto ciò che dovrete fare, sarà cavalcare e gareggiare col vostro destriero in una serie di modalità tenendo d’occhio le Sfide giornaliere. Potrete partecipare alla Serie della settimana dal menù Online, dal menù Avvio rapido o andando all’icona segnata sulla mappa.

Per incentivarvi, Rockstar ha reso gratis per una settimana le provviste per i Nuclei del cavallo, dandovi così la possibilità di fare scorta di Medicina per cavalli, carote ed altro ancora, a questo link vi sarà possibile dare un’occhiata a tutto sul sito Rockstar. Inoltre, come potete leggere dall’elenco qui sotto, una serie di sconti verrà portata avanti per tutta la settimana: