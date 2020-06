Call Of Duty Modern Warfare e Warzone: domani il via alla Stagione 4

Call Of Duty Modern Warfare ed il battle royale Warzone riceveranno nella giornata di domani l’aggiornamento che porterà la Stagione 4. Il giorno è stato annunciato da Infinity Ward tramite Tweet, che trovate qui sotto in calce. Precisamente, la nuova season verrà rilasciata alle ore 8.00 italiane di domani.

In realtà, la Stagione 4 del titolo targato Infinity Ward avrebbe dovuto esser rilasciata la settimana scorsa, così come la Stagione 7 della versione mobile ma sono entrambe state posticipate per dar supporto al movimento Black Lives Matter.

Teniamo a ricordarvi infine, di rimanere con noi nella giornata di domani per il reveal di Playstation 5 e della line up che accompagnerà la nuova ammiraglia di Sony. Come sempre, vedremo di portarvi tutti i contenuti possibili.