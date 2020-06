No Man’s Sky: arriva domani il supporto al Cross-Play

Oltre che ad esser rilasciato sull’ Xbox Game Pass, insieme a tanti altri titoli, No Man’s Sky riceverà un importante aggiornamento che sicuramente farà felici tutti i fan dell’opera di Hello Games. Difatti, vi stiamo parlando del supporto al Cross-Play tra PC, Xbox One e Playstation 4. In questo modo, i giocatori delle piattaforme appena citate potranno unirsi in un unico ambiente multiplayer, così da rafforzare ed incrementare la player base del titolo.

Sean Murray, co-fondatore di Hello Games, ha dichiarato su questo post che ciò è stato fatto per “far beneficiare a tutti della nuova ondata di giocatori in arrivo tramite il Game Pass”. La feature in arrivo domani è stata in sviluppo per sei mesi, facendo dichiarare ai ragazzi dello studio che “hanno silenziosamente rielaborato la rete back-end del gioco per portare tutte le versioni in un unico e grande ambiente multiplayer”. Altre informazioni sui futuri update parlano di possibilità di far squadra nei fireteam, la feature dello “speech-to-text” ed altri miglioramenti in generale riguardo il multiplayer.

Detto ciò, da domani sarà possibile visitare la base di qualcuno pur giocando su piattaforme differenti. In estate sarà previsto altro su No Man’s Sky e, visti i recenti update di qualità apportati al titolo di Hello Games, probabilmente potremo aspettarci qualcosa di interessante per il suo futuro. Intanto vi ricordiamo che domani alle 22.00 si terrà il reveal di Playstation 5, invitandovi a seguirlo con noi sulle nostre pagine.