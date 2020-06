Looney Tunes: niente più armi per Elmer Fudd e Yosemite Sam

Da adesso sarà molto più difficile cacciare conigli selvatici. Warner Bros sta togliendo a Elmer Fudd il suo fucile nella nuova serie di cartoni animati Looney Tunes che andranno in onda su HBO Max, ostacolando lo scontroso cacciatore mentre continua il suo inseguimento decennale nel saggio Bugs Bunny. Il cambiamento nell’ultima incarnazione dell’iconica serie animata è una risposta alla violenza armata negli Stati Uniti, secondo il Telegraph.

Storicamente i Looney Tunes hanno in gran parte ruotato attorno al persistente inseguimento da parte di Elmer Fudd del mangia carote Bugs, con la sua classica battuta: “Che succede, Doc?”Fudd, noto per la sua battuta, “Shhh. Fate molto silenzio. Vado a caccia di conigli “, viene sorpreso da Bugs ad ogni turno, anche se ha sempre avuto il suo fidato fucile al suo fianco – fino ad ora. Peter Browngardt, produttore esecutivo della nuova serie ha dichiarato al New York Times:

“Noi non produciamo armi. Ma possiamo fare violenza con i cartoni animati – TNT, la roba di Acme. Tutto ciò è vecchio quanto i nostri nonni “

Fudd tuttavia non sarà a mani vuote, ora userà una falce per provare a catturare Bugs Bunny. I 200 nuovi cartoni animati, che vedranno protagonisti anche le altre “star” di Looney Tunes, avranno ancora una marcia in più: Porky Pig succhia il veleno dalla gamba di Daffy Duck in una scenetta, Gatto Silvestro è perseguitato dal fantasma del suo bersaglio tradizionale, Titti, e Satana fa persino un cameo in una puntata.

“Alcuni di loro sono forse andati un po’ troppo oltre, quindi potrebbero essere presentati in un diverso modo. Stiamo attraversando questa ondata di anti-bullismo, tutti devono essere amici, tutti devono andare d’accordo, ma Looney Toons è praticamente l’antitesi di questi. Ci sono sempre due personaggi in conflitto, che volte diventano piuttosto violenti “.

Tutto sta cambiando non c’è che dire, vi daremo sicuramente ulteriori notizie al riguardo. Se intanto siete curiosi di scoprire ulteriori curiosità sul mondo Looney, qui potete trovare il nostro articolo su Space Jam 2.