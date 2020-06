Gran Turismo: la presenza del producer stasera potrebbe essere un forte indizio

Se erano già in molti a supporre che Sony avrebbe presto annunciato un nuovo titolo per la serie di Gran Turismo, e che l’avrebbe presumibilmente fatto durante il primo evento utile, sicuramente la reveal dei nuovi titoli attesa per questa sera si presta benissimo all’occasione. E, nel caso in cui foste comunque ancora alla ricerca di un indizio, sappiate che Kaz Yamauchi ha gentilmente pensato di fornirvene uno.

Sì, perché il CEO di Polyphony Digital, nonché producer di Gran Turismo, ha in queste ore risposto ad un tweet di Playstation 5 riguardante la durata dell’evento, ribattendo la differenza di fuso orario Giappone ed invitando di fatto gli utenti a tenere d’occhio il tutto.

Vorrebbe forse significare una presenza del producer nipponico all’evento? Non lo sappiamo per certo, ma diciamocelo chiaramente, il rischio c’è. Soprattutto se a questo uniamo tutti gli altri rumors trapelati ultimamente sulla serie, come il rinnovo del trademark e del logo.

Insomma, la certezza per ora rimane una: l’evento di stanotte, sicuramente il più atteso di un anno decisamente molto particolare.