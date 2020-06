The Riftbreaker: 5 minuti inediti di gameplay

Uno dei giochi più interessanti all’orizzonte è sicuramente The Riftbreaker. Il gioco è una sorta di ibrido tra un Action RPG, un RTS e i generi di costruzione di base. Oggi, abbiamo dato una nuova occhiata al gioco per farci un’idea di come un connubio del genere possa essere realizzato su schermo.

Nell’ambito dell’evento IGN Summer of Gaming, è stato mostrato un nuovo video di gioco: si possono ammirare oltre 5 minuti di azione caotica subissata di esplosioni, lanciafiamme, nemici feroci e una discreta quantità di morti. Parecchio caos quindi, ma il video riesce nell’intento di mostrare come funzionano i sistemi di rigenerazione e mappe.

The Riftbreaker uscirà entro la fine dell’anno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Noi, come sempre, vi lasciamo col trailer qui sotto, alla fine dell’articolo: