PES: Chiellini, Matuidi, Griezmann e tanti altri si sfidano per la ricerca

In questo periodo storico decisamente tragico e particolare della nostra storia, fortunatamente non sono mancate le iniziative benefiche da parte di numerose associazioni impegnate in una costante lotta al Covid 19. Anche nel gaming, le grosse aziende non si sono tirate indietro: stavolta è toccato alla Giapponese Konami, che in collaborazione con ORSEN SA ha annunciato la line up completa della SOLIDARITY CHALLENGE, un evento che si svolgerà dal 12 al 14 Giugno e che vedrà tantissimi campioni del calcio ma non solo sfidarsi su PES allo scopo di raccogliere dei fondi destinati alla ricerca.

Ecco la lista completa dei partecipanti al torneo:

Amandine Henry (Calcio)

Antoine Griezmann (Calcio)

Blaise Matuidi (Calcio)

Danny Care (Rugby)

Giorgio Chiellini (Calcio)

Jermaine Jenas (Calcio)

Liv Cooke (Calcio Freestyle)

Ludovic Giuly (Calcio)

Louis Saha (Calcio)

Mathieu Bastareaud (Rugby)

Mo Farah (Atletica)

Robert Pires (Calcio)

Scott McTominay (Calcio)

Steve McManaman (Calcio)

Tommy Fleetwood (Golf)

Yaya Touré (Calcio)

La SOLIDARITY CHALLENGE verrà trasmessa in TV in oltre 80 nazioni, il che rappresenta un nuovo record nel mondo degli eventi eSport, e sarà possibile seguirla in diretta anche sul canale YouTube SOLIDARITY CHALLENGE alle ore 12:30 (fuso orario italiano) di venerdì, sabato e domenica. L’elenco delle reti televisive che hanno deciso di trasmettere l’evento lo trovate invece su www.solidaritychallenge.org.