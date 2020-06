My Hero’s One Justice 2: disponibile il DLC di Hawks

Bandai Namco ha ufficializzato Hawks, nuovo personaggio DLC di My Hero’s One Justice 2, al prezzo di 3,99 dollari come parte del Season Pass. Questo componente aggiuntivo include anche 10 variazioni di colore del costume.

Ecco una panoramica del personaggio, tramite Bandai Namco:

“Hawks” di Pro Hero si unirà al cast di My Hero One’s Justice 2 in primavera con le sue potenti ali, gli occhi acuti e l’intelligenza ingegnosa. La stranezza di Hawks — Fierce Wings — gli concede una grande coppia di formidabili ali piumate che gli permettono di volare. I falchi possono controllare telecineticamente ogni piuma con facilità da usarle come proiettili e possono percepire le posizioni delle persone attraverso le vibrazioni nell’aria.

My Hero’s One Justice 2 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Qui sotto, un trailer dedicato al nuovo personaggio: