Pathfinder Kingmaker Definitive Edition: ecco la versione console

Il publisher Deep Silver e lo sviluppatore Owlcat Games hanno annunciato oggi la data ufficiale di rilascio di Pathfinder Kingmaker Definitive Edition su Xbox One, PlayStation4 e PC. Per chi non conoscesse questo titolo, si tratta di un classico RPG molto amato dal pubblico, e la Definitive Edition uscirà il 18 agosto con con tutti i DLC precedentemente pubblicati ed una nuovissima modalità a turni. Oleg Shpilchevskiy, Head of Studio presso Owlcat Games ha dichiarato:

“La modalità a turni rende il titolo ancora più vicino all’esperienza del gioco da tavolo, offrendo ai giocatori un controllo più preciso sul campo di battaglia. Il nostro obiettivo era di avere entrambe le modalità – in tempo reale con le pause e la nuova modalità a turni – in perfetta armonia, in modo che i giocatori potessero passare agevolmente da una all’altra per adattare il gameplay in qualsiasi momento alle proprie esigenze. E’ stato risolto il dibattito di lunga data tra i fan su quale modalità sia migliore per Kingmaker, poiché ora possono passare da uno stile di combattimento in tempo reale orientato all’azione ad uno più tattico all’interno di un singolo incontro “

Pathfinder Kingmaker Definitive Edition porterà i giocatori in un tour attraverso le famigerate Stolen Lands, territori pericolosi e turbolenti ben conosciuti dal fandom di Pathfinder. L’RPG rivisiterà personaggi familiari e luoghi noti della serie, oltre a presentare ai giocatori nuove avventure, nemici mortali e colpi di scena imprevedibili. I fan del gioco di ruolo fantasy sperimenteranno l’epico ed eroico universo in un modo nuovo, mentre gli appassionati di giochi di ruolo per computer scopriranno il loro genere preferito sotto una nuova luce.

La Definitive Edition include tutti i sei DLC precedentemente pubblicati:

Pathfinder Kingmaker – The Wildcards

Pathfinder Kingmaker – ’Varnhold’s Lot

Pathfinder Kingmaker – Beneath The Stolen Lands

Pathfinder Kingmaker – Bloody Mess

Pathfinder Kingmaker – Arcane Unleashed

Pathfinder Kingmaker – Royal Ascension

Il titolo sarà disponibile presso alcuni retailer selezionati e gli store digitali delle rispettive piattaforme.