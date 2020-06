World of Warships: arriva l’aggiornamento 0.9.5

Oggi è il giorno giusto per giocare a World of Warships! Arriva infatti l’aggiornamento 0.9.5 che permette ai giocatori di costruire due navi tedesche, VI Admiral Graf Spee e VIII Odin, al Cantiere navale del Porto di Amburgo. L’aggiornamento prevede anche novità nella linea degli incrociatori sovietici e due nuove navi premium: Siegfried e Agir. Ecco ciò che potrete costruire con questo nuovo aggiornamento:

“La nuova funzionalità del Cantiere navale è l’elemento più importante dell’aggiornamento 0.9.5: consente ai giocatori di costruire la VI Admiral Graf Spee con la mimetica “Vernice di guerra” e, una volta completata, di ottenere un enorme sconto sulla VIII Odin. La costruzione della nave è suddivisa in 20 fasi di costruzione navale, di cui 18 possono essere terminate completando Direttive, mentre per le due fasi rimanenti sarà necessario spendere dobloni. La linea degli incrociatori sovietici riceve alcune modifiche: il Moskva di livello X diventa un incrociatore pesante disponibile in cambio di Carbone e il suo posto nell’albero tecnologico viene preso dall’incrociatore leggero Alexander Nevsky di livello X. Il Kirov di livello V diventa una nave premium e viene sostituito dal Kotovsky di livello V come incrociatore leggero.”

Inoltre dal 24 giugno al 6 luglio si terrà la dodicesima Classificata Sprint in cui si combatterà in 8 vs 8, con navi di livello VIII e in modalità Supremazia e saranno disponibili due nuove Mischie di Clan. Non perdete tempo e collegatevi al sito uffiale di World of Warships, noi vi daremo notizie di ulteriori dettagli e per chi ancora non lo conoscesse, qui potete trovare la nostra recensione.