Festa del Cinema di Roma: arriva la conferma ufficiale

Continuano ad arrivare buone notizie per gli appassionati della settima arte. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa sulla riapertura delle sale cinematografiche, arriva oggi la conferma ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo le molte incertezze di questo periodo, oggi il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, e il Direttore Artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, hanno confermato che l’evento si terrà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica, come precedentemente annunciate in accordo con il Collegio dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma.

In contemporanea si svolgerà anche il programma “Alice nella Città“, una sezione autonoma e parallela dedicata ai giovani talenti fotografici, che permetterà al vincitore di ottenere una Borsa di Studio intitolata a Pietro Coccia. Potete trovare tutte le informazioni al riguardo sulla pagina ufficiale dell’evento.