Reunited Apart ospita il cast originale di Ghostbusters

Dopo il cast de Il Signore degli Anelli, ecco un altro iconico film protagonista di Reunited Apart di Josh Gad, Ghostbusters. Il video andrà i onda lunedì 15 giugno, e nell’anteprima, Josh Gad parla per la prima volta con Jason Reitman, figlio del regista originale Ivan Reitman. Seguendo le orme di suo padre, Jason dirigerà il sequel imminente, Ghostbusters: Afterlife, che uscirà il prossimo anno.

Nella clip di anteprima sono anche stati mostrati alcuni attori di ritorno della serie Ghostbusters, tra cui Annie Potts, che interpreta la segretaria della squadra, Janine Melnitz. Sebbene possiamo vedere solo frammenti di attori alla fine del video, l’anteprima conferma anche che lo speciale di Reunited Apart includerà anche Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) e Sigourney Weaver (Dana Barrett).

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Afterlife è co-scritto da Reitman e Gil Kenan. Mentre includerà i membri del cast originale che riprenderanno tutti i loro ruoli classici, il sequel seguirà principalmente una nuova famiglia interpretata da Carrie Coon, Mckenna Grace e Finn Wolfhard. Paul Rudd reciterà anche nel film come insegnante affascinato dalla storia degli Acchiappafantasmi. Inizialmente, il film doveva uscire quest’estate, ma la chiusura delle sale cinematografiche a livello internazionale ha portato la Sony a ritardare la data della prima del sequel fino al 5 marzo 2021.

Reunited Apart con il cast di Ghostbusters sarà trasmesso in streaming su YouTube a partire dalle 9:00 PT o alle 12:00 EST, sul canale YouTube ufficiale di Gad. Come affermato sul profilo Twitter di Josh Gad, i fondi raccolti dalla riunione andranno a beneficio dell’organizzazione Equal Justice Initiative, che chiede la fine dell’incarcerazione di massa, della punizione eccessiva e della disuguaglianza razziale.

Who you gonna call? See you all Monday June 15th at 9:00 AM PT / 12PM EST for #GhostbustersReunitedApart in support of @eji_org — SUBSCRIBE NOW! https://t.co/276anwko4d pic.twitter.com/KCHd3UFmxi

— Josh Gad (@joshgad) June 10, 2020