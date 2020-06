Ark Survival Evolved è gratis sull’ Epic Games Store

Dopo la semi-delusione di alcuni utenti affezionati all’Epic Games Store, riguardo il gioco gratuito del caveau di Epic stesso della settimana scorsa, questa volta è il turno di un pezzo grosso, non di certo ai livelli di un GTA V certo, ma comunque un titolo sicuramente giocatissimo e stiamo parlando di Ark Survival Evolved.

Studio Wildcard vedrà probabilmente molti nuovi giocatori nel titolo del 2017 (ma in accesso anticipato dal 2015). Il gioco dello studio statunitense vi vedrà arrivare su un’isola sulla quale, per forza di cosa, il vostro alter ego dovrà sopravvivere. Attenzione però, i bisogni primari non saranno gli unici indicatori di sopravvivenza di cui tener conto. L’isola porta con sè tantissime creature, pronte a rendervi prede.

Il titolo rimarrà gratuito fino al 18 Giugno, ciò vuol dire che in questo arco di tempo di una settimana, vi basterà andare al sito ufficiale di Epic e scaricare il launcher, che vi permetterà di ottenere il titolo gratuito in questione. Mentre iniziate la vostra avventura su Ark Survival Evolved, perchè non seguite con noi il reveal di Playstation 5 che si terrà questa sera alle 22,00? Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch!