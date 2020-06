Disney Italia crea una raccolta fondi per la Croce Rossa

Dopo l’aiuto della gaming industry alla Croce Rossa Italiana, adesso tocca a Disney Italia con il suo nuovo progetto DisneymagicMoments, un sito nato nell’ambito dell’iniziativa globale Disney Magic Moments con lo scopo di portare la magia Disney nelle case delle famiglie.

Inoltre è nato anche progetti di intrattenimento musicale a supporto della Croce Rossa Italiana. Una serie di artisti italiani interpreteranno i loro brani preferiti tratti dalle colonne sonore dei film Disney, nella speranza di portare un po’ di magia per le famiglie italiane e rendere un po’ più leggero questo momento. Daniel Frigo, Country Manager and Head of Studio Distribution Italia & TIG ha affermato:

“Siamo lieti di questa iniziativa, che ci ha permesso di essere accanto alle famiglie italiane e di sposare un messaggio ricco e positivo come quello della Croce Rossa Italiana. Ora più che mai condividere momenti significativi con i propri cari assume un valore fondamentale e siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte mettendo a disposizione la magia delle nostre storie e dei nostri personaggi”.

La prima artista a prestare la sua voce per il primo evento musicale del sito è Francesca Michielin, che da sempre fa del rispetto e del confronto valori importanti da trasmettere al suo pubblico. A dare il via a questa nuova iniziativa Francesca Michielin, una delle artiste più interessanti del panorama musicale, che da sempre fa del rispetto e del confronto valori importanti da trasmettere al suo pubblico. La cantautrice e polistrumentista racconta:

“Mulan è uno dei miei personaggi preferiti del mondo Disney, di grande ispirazione Combatte al posto del padre e salva la Cina, la considero un’icona di forza e indipendenza.”

Questa attività, oltre a fornire intrattenimento, vuole infatti supportare il lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana. Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha commentato: