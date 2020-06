Insomniac: rumor parlano di un altro titolo prima di Spider-Man 2

Tra molti studi di sviluppo che ci sono in giro, Insomniac Games è di sicuro visto come uno dei migliori al giorno d’oggi. Basti pensare alla qualità di Marvel’s Spider-Man e del successo che ha avuto e, probabilmente, ci si può fermare anche lì. Dato quel successo comunque, la player base di Playstation 4 si chiede quando potrà mettere le mani sul seguito dell’eroe Marvel, un possibile Spider-Man 2.

Con il reveal di Playstation 5 in arrivo questa sera, si presuppone ci sarà spazio per un teaser del secondo capitolo del titolo sopracitato ma, quando chiesto ciò su Twitter, Jason Schreier ha tweetato così “Insomniac ha prima un altro titolo in arrivo!“, così dichiarando, ma attenzione non in forma ufficiale, che Insomniac sarebbe quindi al lavoro su un altro progetto da far uscire prima di Marvel’s Spider-Man 2.

Per alcuni utenti potrebbe non essere il massimo, sappiate però che Sony, da quando ha acquistato lo studio statunitense, ha in mano i diritti dei suoi titoli, avendo così la possibilità di cederli ad altri studi di sviluppo. Ciò non è necessariamente un male va detto, perchè Insomniac è inoltre ricordata per moltissimi altri titoli, da Spyro, fino a Ratchet & Clank per poi arrivare a Sunset Overdrive. Insomma, ci sono parecchie possibilità che Insomniac stia lavorando ad un’altra IP. Perchè non scoprirlo con noi nella diretta di questa sera alle 22,00? Intanto, vi lasciamo all’immagine che raffigura il post su Twitter, ormai cancellato.